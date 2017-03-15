Главному драматическому театру Прикамья исполнилось 90

В Пермском Театре-Театре прошла большая праздничная программа, посвященная юбилею. Главному драматическому театру Прикамья исполняется ровно 90 лет. 14 марта 1927 года здесь состоялся первый спектакль Театра рабочей молодежи «Броненосец Потемкин».

На сцене выступили артисты Театра-Театра, задействована почти вся труппа. Актеры показали фрагменты из различных мюзиклов. Так, у зрителей была уникальная возможность увидеть фрагмент спектакля «Винил», над которым в театре работают уже третий год совместно с известным хореографом Егором Дружининым. Для полной постановки необходима реконструкция сцены, которую пообещали осуществить в ближайшие годы. Театр поздравили коллеги, давние друзья из театрального сообщества и зрители, которые ходят в театр уже много лет.