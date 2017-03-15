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Второй муниципальный дом в Перми сдадут раньше срока

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дом

В Перми закончили возведение коробки муниципального многоэтажного дома, квартиры в котором получат жители аварийных трущоб. Уже скоро на улице Баранчинской свои двери откроют 4 подъезда для 198 семей. 

Мама с сыном поливают рассаду цветов на широком подоконнике. Дочка садится за уроки. Глава семейства ведет экскурсию. Новый год Пачгины отмечали практически одновременно с новосельем. В новый дом переехали из аварийного общежития по городской программе. Результаты устраивают и новоселов, и администрацию Перми. Поэтому программу решено было продолжить. К сегодняшнему дню строители закончили коробку еще одного дома для переселенцев - на Баранчинской 10. 4 подъезда, 10 этажей и 198 семей новых жильцов.

Демкин

Николай Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»: "Высокая стадия готовности по отделочным работам в этой секции, где мы находимся, отделочники зашли во вторую, угловую блок-секцию. Здесь применяются только качественные материалы, работы выполняются под жестким контролем".

За ходом строительства постоянно наблюдают заказчики - городские власти. Глава города Перми Дмитрий Самойлов выезжал и сюда на Баранчинскую, и на Сокольскую, где был построен первый муниципальный дом. На месте снесенных бараков появляются высотки. Почти полторы тысячи семей за два года получили новое жилье.

Романов

Сергей Романов, заместитель главы администрации г. Перми: "В этом году расселено уже 107 семей, до конца года плюсом будет расселено еще порядка 420 семей, то есть более 500 семей в этом году получат новые жилищные условия".

На сегодняшний день в Перми 672 аварийных дома. Чтобы  их расселить, потребуется 15 миллиардов рублей. Около миллиарда каждый год выделяет городской бюджет, деньги поступают также из краевой и федеральной казны.

Связка очень простая: чем больше денег - тем быстрее происходит расселение. Эту логику поддерживают и застройщики. Этот дом на Баранчинской вместо декабря 2017 года планируют сдать раньше - уже в ноябре.

 

 

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 15.03.2017 в 09:42 в рубрике - Новости телеканалов

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