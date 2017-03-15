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В Прикамье пришло похолодание
В Прикамье сегодня ночью ощутимо похолодало. По северу температура опустилась до минус пятнадцати градусов. В Перми - до минус семи. Все это способствует накоплению вредных примесей в атмосфере, в связи с этим возможно ощущение неприятных запахов в воздухе. Днем должно снова потеплеть до плюсовых значений.
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