В Прикамье пришло похолодание

В Прикамье сегодня ночью ощутимо похолодало. По северу температура опустилась до минус пятнадцати градусов. В Перми - до минус семи. Все это способствует накоплению вредных примесей в атмосфере, в связи с этим возможно ощущение неприятных запахов в воздухе. Днем должно снова потеплеть до плюсовых значений.