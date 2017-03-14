«Пространство режиссуры» представило лучшие спектакли Тимофея Кулябина

Фестиваль "Пространство режиссуры" строится вокруг имён. В этом году таким героем стал Тимофей Кулябин. Он является главным режиссёром Новосибирского театра "Красный факел" и лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска", фестиваля "Новосибирский Транзит", а также обладателем премии "Звезда Театрала".

Античная трагедия по канонам нового европейского театра - сюжет "Электры" в постановке Тимофея Кулябина разворачивается в зале выдачи багажа в аэропорту. Пьеса Еврипида, чьи герои с горящими глазами исполняют жестокую волю богов, приобретает совершенно новый смысл благодаря трансляции на плазменном табло цитат великих ученых ХХ века с резким общим посланием - бога нет.

Тимофей Кулябин, российский театральный режиссёр: "Электра - это попытка сегодняшними средствами разыграть древнегреческую трагедию по всем правилам, у этого жанра очень жесткие рамки, нарушать которые бессмысленно".

Спектакль "Электра", где главную роль играет известная актриса Юлия Пересильд, Тимофей Кулябин поставил в московском театре наций в 2013 году. Сочинённое Кулябиным и его постоянным художником Олегом Головко пространство мало похоже на реальное. Здесь идет речь об актуализации смысла, а не о прямом осовременивании.

Олег Головко, художник -постановщик: "С ним очень интересно работать, интрига продолжается и это говорит о том, что никому не скучно".

Тимофей родился в Ижевске в театральной семье, учился в ГИТИСе на курсе Олега Кудряшова, в 22 года выпустил первый спектакль в Омском драматическом театре, затем работал с Новосибирским театром оперы и балета, ставил спектакли в Ярославле, Риге, Петербурге, Москве. Сейчас Тимофей - главный режиссер театра "Красный факел" в Новосибирске, а также ставит спектакли в Германии. Фестиваль, посвященный его творчеству, в России проводят впервые.

Тимофей Кулябин, российский театральный режиссер: "Это большая честь для меня то, что здесь представлено 4 спектакля из разных театров, они все разные".

Роман Должанский, театральный критик: "Очень мало кто из молодых режиссеров может работать на большой сцене. У нас не принято посвящать фестивали молодым режиссерам".

Пермяки уже посмотрели три спектакля Тимофея - #СОНЕТЫШЕКСПИРА, "Электру" Еврипида и "Процесс" Кафки. Сегодня в фестивальной программе - "Онегин". На первый взгляд постановка не имеет никакого отношения к эпохе Пушкина. Здесь нет ни балов, ни вееров, ни лорнетов. И никакой "энциклопедии русской жизни". Только чувства и страсти. Искренность и заблуждения. Кулябин намеренно отказался от всего этого.

Тимофей Кулябин, российский театральный режиссёр: "В "Онегине" была задача другая, там скорее происходил текст с самим текстом, с самим романом".

Тимофей Кулябин - одна из ярких фигур современного театра. Ему всего 32 года, а в его послужном списке уже достаточно постановок и престижных наград. За спектакль "Онегин" в 2014-м Тимофей получил специальную премию жюри "Золотой маски" за современное прочтение классики.