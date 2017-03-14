Театр-Театр отмечает юбилей

Свой юбилей отмечает Театр-Театр. Ему исполняется 90 лет. Некоторые праздничные события начались задолго до знаменательного дня. Почти месяц в Перми курсирует поэтический трамвай. Там артисты театра читают стихи и дарят пассажирам подарки. В сам День рождения на сцене и в зале собрались лучшие друзья театра. Среди них композиторы Максим Дунаевский, Александр Журбин и Виталий Истомин. Благодаря им на сцене ТТ идут любимые зрителями мюзиклы "Алые паруса", "Владимирская площадь". Также на юбилейном вечере представлены фрагменты будущих спектаклей, к которым сейчас еще только создается музыка. На сцене Театра-Театра все собираются вокруг нового рояля, который подарил театру город, а точнее сами жители, почти год они собирали деньги на этот инструмент. Рояль привезли в Пермь буквально за несколько дней до торжества.



