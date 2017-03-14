Росгвардия выходит на дежурство

В Перми прошел ночной рейд Росгвардии, в каждом районе города одновременно дежурили три вооруженных экипажа, в задачи которых входит охрана объектов и поддержание порядка на улицах. Работа велась совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы.

На электронной карте в реальном времени можно увидеть все дежурные экипажи Росгвардии. На место срабатывания "тревожной кнопки" выезжает тот, что ближе. Здесь строгие нормативы, от которых отступать нельзя - днем 10 минут, ночью пять минут.

Про каждый перекресток на своем участке дежурный может рассказать отдельную историю предотвращенных преступлений. Каждый выезд на маршрут здесь не похож на предыдущий. К банкоматам ночью вообще особое внимание. Периодически проверяют даже без срабатывания тревожной кнопки. На этот раз все спокойно.

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Из средств защиты у сотрудников Росгвардии на дежурстве стандартный набор - бронежилет весом 8 килограмм и каска с незамысловатым названием ЗШ-1.

Как уверяют сами сотрудники Росгвардии, сегодня они самые вооруженные подразделения на улице. Кроме пистолетов, каждому экипажу положен минимум один АКС74У. Правда, на практике Аркадию стрелять ни разу не приходилось.

Аркадий Пьянков, командир отделения Росгвардии: "С оружием конфликтов не было, люди все понимают, мы другими способами находим на них влияние. Смотрим на человека, с кем-то надо построже говорить, с кем-то надо найти свой подход к человеку".



Без живого общения на улице не обходится ни одно дежурство Росгвардии. На этот раз поводом послужила откупоренная бутылка пива.

В целом только за одну ночь в Перми по сигналам тревоги сотрудники Росгвардии выезжали 27 раз. За одну смену - 7 преступлений: 2 кражи, 3 угрозы убийством, 2 случая побоев.