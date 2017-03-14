«Амкар» одержал победу над «Зенитом»

В первом домашнем матче после зимних каникул "Амкар" одержал победу над одним из лидеров первенства - "Зенитом". Некоторые проблемы в составе Гаджи Гаджиев компенсировал максимально ударной схемой - с двумя нападающими и одним опорным полузащитником. И первый в матче по воротам соперника ударил именно "Амкар". Последовавший за тем территориальный и игровой перевес гостей красно- чёрные стойко выдержали. При этом наши футболисты все время искали свои шансы для контратаки. И в одной из них добились успеха - Роланд Гиголаев поразил ворота "Зенита" ударом с близкого расстояния. - 1:0. "Амкар" по-прежнему остается единственной командой в Европе, которая в этом сезоне не пропускает дома. Игра с "Зенитом" стала для красно-черных десятой подряд, которую наша команда завершила на "ноль".

Горан Алексич, тренер ФК "Амкар": "Сегодня это психологическая победа, потому что мы на каждом участке поля боролись до конца. И не позволили "Зениту" забить гол в наши ворота".