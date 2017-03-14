«Амкар» одержал победу над «Зенитом»
В первом домашнем матче после зимних каникул "Амкар" одержал победу над одним из лидеров первенства - "Зенитом". Некоторые проблемы в составе Гаджи Гаджиев компенсировал максимально ударной схемой - с двумя нападающими и одним опорным полузащитником. И первый в матче по воротам соперника ударил именно "Амкар". Последовавший за тем территориальный и игровой перевес гостей красно- чёрные стойко выдержали. При этом наши футболисты все время искали свои шансы для контратаки. И в одной из них добились успеха - Роланд Гиголаев поразил ворота "Зенита" ударом с близкого расстояния. - 1:0. "Амкар" по-прежнему остается единственной командой в Европе, которая в этом сезоне не пропускает дома. Игра с "Зенитом" стала для красно-черных десятой подряд, которую наша команда завершила на "ноль".
Горан Алексич, тренер ФК "Амкар": "Сегодня это психологическая победа, потому что мы на каждом участке поля боролись до конца. И не позволили "Зениту" забить гол в наши ворота".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
У акции «Тотальный диктант» появился пермский символ
Снежные лавины летят прямо на машины
Дайверы исследовали пещеру на дне Голубого озера
Кунгурский машиностроительный завод набирает сотрудников
На платных парковках заработал пеший патруль
«Прикамская кухня»: шедевры кулинарии из пермских продуктов
Прикамье готовится к «большой воде»
Федеральный стандарт обмана: В Перми прошёл День обманутого дольщика
Я вижу музыку!
Всем сестрам по серьгам: больницы края оценят пациенты
Добавить комментарий: