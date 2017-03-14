У акции «Тотальный диктант» появился пермский символ
У акции "Тотальный диктант в Перми" появился свой персонаж - образованный мишка. Пермякам предлагают придумать ему имя. Всероссийская акция проверки грамотности пройдёт 8 апреля, текст для неё подготовил пермский писатель Леонид Юзефович. Теперь у акции будет и свой, пермский символ. Как заявили организаторы, медведь сошел с герба города. Пользователи уже предложили следующие варианты имени - Аристарх, Пермиан, Мефодий, Ипполит, Пересвет и другие. Победителя выберет команда "Тотального диктанта в Перми".
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