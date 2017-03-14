Снежные лавины летят прямо на машины

Пермяков предупреждают об опасности схода снега и льда с крыш. Увеличение температуры воздуха приводит к тому, что снежный покров под действием влажности становится в три раза тяжелее, объясняют в ГУ МЧС. Спасатели напоминают, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, как следствие, эти части домов представляют наибольшую опасность. Их необходимо обходить стороной.