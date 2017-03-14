Прикамье готовится к «большой воде»

Всего 110 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления во время весеннего паводка в Прикамье. Это, как заявили в региональном МЧС, при наихудшем сценарии. Эвакуировать придется почти двенадцать тысяч человек. В данный момент спасатели совместно с главами городов и районов готовятся принять превентивные меры: на реках пилят лед, поверхность зачерняется для лучшего таяния, береговые дамбы укрепляются. Синоптики не исключают повторения прошлогодней ситуации, когда подтопило больше трехсот домов в регионе.

Валерий Попов, начальник управления гражданской защиты г. Кунгур: "Предстоящая работа - это очистка от снега дамб, уборка кустарника, деревьев на дамбах, подготовка самих дамб, укладка грунта на особо опасных участках".