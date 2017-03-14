Федеральный стандарт обмана: В Перми прошёл День обманутого дольщика

Ответ на масштабные митинги. В Перми в минувшие выходные прошел День обманутого дольщика, когда сотни человек вышли на акцию протеста в центр города. В краевом Минстрое предложили решение проблемы. Как говорится, чем богаты…

Анастасия одна воспитывает малыша, все свои сбережения она вложила в строительство квартиры в микрорайоне Первый Пермский. Но новое жилье так и не получила - и таких историй здесь сотни.

Щербакова 43, Островского 30, Екатерининская 175, Теплогорская 20 и 22, Декабристов 97, Первый Пермский микрорайон - и это еще не полный список долгостроев, в возведение которых пермяки вложили свои деньги. Несколько сотен обманутых дольщиков вышли на митинг с плакатами, чтобы еще раз рассказать о непростой ситуации, в которой оказались многие.

Чтобы привлечь еще больше внимания, дольщики микрорайона Первый Пермский решили провести сразу два автопробега. Первый по улице Монастырской и Комсомольскому проспекту, второй – на Парковом - по проспекту, улицам Подлесной, и Локомотивной.

«Федеральный стандарт обмана» - под таким лозунгом проходит автопробег. Участие в нем принимают 25 автомобилей - это оговорено правилами мероприятия, однако, их могло быть и больше - потому что во всей акции участвуют примерно 500 человек.

Первый Пермский микрорайон краевые власти называют «самым сложным долгостроем». 12 домов в Лобаново должны были сдать в 2015 году. Однако весной 2016 года строительство остановилось, и когда возобновится вновь, сказать никто не может. Потенциальный инвестор, о котором было заявлено еще в феврале, до сих пор не озвучил свое решение.

Александр Бондаренко, заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края: "Необходимо передать новому застройщику земельный участок и решить с ним финансовые вопросы по суммам достройки. То есть он должен посчитать экономику, чтобы для граждан достройка была как можно менее затратной, а если получится, то и бесплатной".

Такой вариант, конечно, кажется самым лучшим, но для большинства дольщиков он просто единственный, ведь в строительство люди вложили свои последние сбережения и платить за не построенные квартиры еще раз просто нечем.