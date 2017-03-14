«Прикамская кухня»: шедевры кулинарии из пермских продуктов

В Перми стартует 28-й открытый кулинарный фестиваль «Прикамская кухня-2017». В течение двух дней во Дворце молодежи пройдут сразу несколько конкурсов командных и индивидуальных, пройдут отборочные соревнования чемпионата Chef a la Russe. Для участия заявились 18 команд. В основном конкурсе на приготовление полноценного обеда каждой команде дается полтора часа, при этом есть ряд дополнительных условий, с которыми придется считаться.

Лариса Плакхина, президент Пермской ассоциации кулинаров: "Мы готовим национальный обед, национальный обед жителей не только Пермского края, но и земли русской, поэтому это может быть любой обед. Но единственной условие - это использование рыбы реки Кама, это использование сельскохозяйственной птицы и в десерте использование ягод Пермского края".