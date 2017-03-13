Всем сестрам по серьгам: больницы края оценят пациенты

В этом году пациенты оценят все государственные учреждения здравоохранения региона. Такое решение было принято на последнем заседании общественного совета при минздраве Пермского края.Также были установлены критерии, по которым будут оцениваться больницы. Среди них открытость и доступность информации о медицинской организации, комфортность условий предоставления медуслуг и доступность их получения, время ожидания, доброжелательность, вежливость, компетентность медиков, удовлетворенность оказанными услугами и другие. Итоги "народной проверки" озвучат в ноябре 2017 года. По итогам независимой оценки будут составлены рейтинги больниц, а также подготовлены рекомендации, которые лягут в основу планов их деятельности.



