В Пермском краевом интернате для детей с проблемами зрения прошло необычное мероприятие. Здесь в гостях побывала пермская Лаборатория музыки с мастер-классом и практическим занятием. "Я вижу музыку!"- так называется новый проект Пермского краевого "Центра современного музыкального творчества". Руководит им композитор и продюсер Сергей Иванов. Сергей Иванов рассказал ребятам о современных электронных музыкальных инструментах, принцип игры на которых связан с сенсорными экранами управления. Ребятам была дана возможность попробовать поиграть на современных музыкальных гаджетах. Ни для кого не секрет, что у незрячих людей хорошо развит слух и восприятие через осязание, поэтому эти современные музыкальные инструменты сразу пришлись по вкусу ребятам, многие были искренне счастливы такой находке, а у некоторых ребят получилось создать музыку.