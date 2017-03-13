Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Паводок: В зоне риска 110 населенных пунктов

Бюрократическую стену не пробьет даже «Маугли»

Смотреть

Александр Петров, автор методики

Темп и качество - вот два из трёх китов, на которых стоит методика "Маугли", обучение детей раннего возраста физкультуре. Автор комплекса - директор спортивно-гимнастического клуба из Ногинска Александр Петров, практикующий тренер с 20 -летним стажем работы, провел в нашем городе семинар для тренеров и рассказал о своём методе подробно.

Основной метод обучения - наглядный. Все упражнения преподаватель обязан проделывать вместе с детьми. Чтобы собственными мышцами прочувствовать первую сложность - выполнять упражнения нужно в высоком темпе и качественно.
Александр Петров, автор методики "Маугли": "Вторая сложность заключается в том, чтобы провести занятие так, чтобы у детей осталась хорошее впечатление от тренировки, и чтобы они получили от этого удовольствие, не автоматически провести занятие, а на высоком эмоциональном уровне с детьми. Вот это говорит о профессиональном мастерстве тренера".

Знакомые с программой- отмечают её простоту и доступность для занятий в садах и школах. Не нужно даже дополнительного финансирования. Зато методика требует от преподавателя гибкости мышления. И это порой самое сложное.

Александр Петров

Александр Петров, автор методики "Маугли": "Нужно знать, умом постичь особенности взаимоотношений с маленькими детишками".
Доступные упражнения на все группы мышц: отжимание, подскоки, ходьба перекатом -  большой объём за полчаса. Автор настаивает на соблюдении дисциплины. От детей - выполнения. От педагогов- скрупулезности повторения, в том числе в наименовании упражнений. Зарядка, так зарядка. Обезьянка - так никак не бегемот.

Александр Петров, автор методики "Маугли": "Стандартизация при выполнении упражнений приводит к высокой интенсивности занятий. Потому что стандартные упражнения дети легко заучивают. Быстро вспоминают и быстро воспроизводят. Получим результат- в виде физически развитого ребёнка".

По количеству занимающихся детей, а главное результатам, программа уникальна в масштабах всей страны. Ученики "Маугли" ставят рекорды Спартакиады дошкольников - в пять раз превышающие нормы комплекса ГТО у взрослых. Мальчики отжимаются 150, девочки- 170 раз.

Хоть и соответствуют упражнения всем нормам федерального законодательства, пробить бюрократическую стену не под силу даже такому оптимисту. Поэтому от амбициозных целей - внедрить комплекс во все сады и школы России - Александр Петров давно отказался.

Александр Петров, автор методики "Маугли": "Я давно отказался от этой идеи - кому- то что- то доказывать. Единственное, что я могу- это через обучение тренера подготовить как можно больше здоровых детей".

Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Опубликовано: 13.03.2017 в 15:52 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Паводок: В зоне риска 110 населенных пунктов

Деньги жителей потратил «на себя любимого»

«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг регионов

Погодные сюрпризы: чего ждать?

ГТО все возрасты покорны

Льготный проезд: Власти пошли навстречу студентам

У Пермского УФАС есть серьезные подозрения к ПСК

Счета за тепло - откуда такие суммы?

В УФАС подвели итоги работы за 2016 год

Пермский художник украсил дорожные знаки


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Паводок: В зоне риска 110 населенных пунктов

Обратите внимание

в Перми

Бюрократическую стену не пробьет даже «Маугли»

Дети, занимающиеся по методике Маугли, ставят рекорды, в пять раз превышающие нормы ГТО. Но внедрить комплекс по всей России вряд ли получится.
смотреть читать13.03.2017 в 15:52
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Паводок: В зоне риска 110 населенных пунктов

В Прикамье в зону возможного подтопления попадает 110 территорий с населением 11,6 тысяч человек.
смотреть читать13.03.2017 в 15:30
Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Деньги жителей потратил «на себя любимого»

Гендиректор пермской управляющей компании Стром потратил на личные цели средства пермяков - 3 млн 700 тысяч рублей.
смотреть читать13.03.2017 в 15:15
Метки: в Перми, Общество, Происшествия, Преступления

Поскользнулся, упал - гипс

За последние 10 дней количество обращений граждан в травмпункты Перми возросло в среднем на 10%.
читать13.03.2017 в 14:45
Метки: в Перми, Здоровье, Общество

Целый микрорайон обманутых дольщиков

Такого масштабного долгостроя в Пермском крае еще не было - целый микрорайон обманутых дольщиков, 350 семей.
читать13.03.2017 в 14:08
Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

в России

Бюрократическую стену не пробьет даже «Маугли»

Дети, занимающиеся по методике Маугли, ставят рекорды, в пять раз превышающие нормы ГТО. Но внедрить комплекс по всей России вряд ли получится.
смотреть читать13.03.2017 в 15:52
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг регионов

Пермский край вошел в двадцатку самых чистых регионов России.
смотреть читать13.03.2017 в 13:06
Метки: в России, Общество

В УФАС подвели итоги работы за 2016 год

Пермское УФАС вошло в десятку лучших, заняв 10 место из 84 управлений.
смотреть читать13.03.2017 в 10:30
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Власть

Семейные рецепты Ларисы Гузеевой

Телеведущая поделилась рецептами не кулинарными, а семейными.
читать12.03.2017 в 16:54
Метки: в России, СМИ, Кино, Общество

Опоздать, но не сдаться!

Без опозданий не случилось бы множества курьезных историй – например, таких, в которые попадали звезды!
читать12.03.2017 в 14:31
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Бюрократическую стену не пробьет даже «Маугли»Бюрократическую стену не пробьет даже «Маугли»

Паводок: В зоне риска 110 населенных пунктовПаводок: В зоне риска 110 населенных пунктов

Деньги жителей потратил «на себя любимого»Деньги жителей потратил «на себя любимого»

Блогер включил Березники в список вымирающих городовБлогер включил Березники в список вымирающих городов

Поскользнулся, упал - гипсПоскользнулся, упал - гипс

Столичные ученые составят генетический портрет коми-пермяковСтоличные ученые составят генетический портрет коми-пермяков

Целый микрорайон обманутых дольщиковЦелый микрорайон обманутых дольщиков

«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг регионов«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг регионов

Смерть ребенка - трагедия в селе АрхангельскоеСмерть ребенка - трагедия в селе Архангельское

Погодные сюрпризы: чего ждать?Погодные сюрпризы: чего ждать?

ГТО все возрасты покорныГТО все возрасты покорны

Льготный проезд: Власти пошли навстречу студентамЛьготный проезд: Власти пошли навстречу студентам

У Пермского УФАС есть серьезные подозрения к ПСКУ Пермского УФАС есть серьезные подозрения к ПСК

Счета за тепло - откуда такие суммы?Счета за тепло - откуда такие суммы?

В УФАС подвели итоги работы за 2016 годВ УФАС подвели итоги работы за 2016 год

Как хорошо уметь летатьКак хорошо уметь летать

Соликамску передали на вечное хранение христианские святыниСоликамску передали на вечное хранение христианские святыни

Пермский планетарий отметил профессиональный праздникПермский планетарий отметил профессиональный праздник

Вакансии разбираются как горячие пирожкиВакансии разбираются как горячие пирожки

Семейные рецепты Ларисы ГузеевойСемейные рецепты Ларисы Гузеевой

Опоздать, но не сдаться!Опоздать, но не сдаться!

Здравствуй, моя Мурка!Здравствуй, моя Мурка!

Сестры Арнтгольц: Два сапога параСестры Арнтгольц: Два сапога пара

Детдомовское прошлое Стаса ПьехиДетдомовское прошлое Стаса Пьехи

Ветер, ветер, ты могуч!Ветер, ветер, ты могуч!

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru