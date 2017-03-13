Бюрократическую стену не пробьет даже «Маугли»

Темп и качество - вот два из трёх китов, на которых стоит методика "Маугли", обучение детей раннего возраста физкультуре. Автор комплекса - директор спортивно-гимнастического клуба из Ногинска Александр Петров, практикующий тренер с 20 -летним стажем работы, провел в нашем городе семинар для тренеров и рассказал о своём методе подробно.

Основной метод обучения - наглядный. Все упражнения преподаватель обязан проделывать вместе с детьми. Чтобы собственными мышцами прочувствовать первую сложность - выполнять упражнения нужно в высоком темпе и качественно.

Александр Петров, автор методики "Маугли": "Вторая сложность заключается в том, чтобы провести занятие так, чтобы у детей осталась хорошее впечатление от тренировки, и чтобы они получили от этого удовольствие, не автоматически провести занятие, а на высоком эмоциональном уровне с детьми. Вот это говорит о профессиональном мастерстве тренера".

Знакомые с программой- отмечают её простоту и доступность для занятий в садах и школах. Не нужно даже дополнительного финансирования. Зато методика требует от преподавателя гибкости мышления. И это порой самое сложное.

Александр Петров, автор методики "Маугли": "Нужно знать, умом постичь особенности взаимоотношений с маленькими детишками".

Доступные упражнения на все группы мышц: отжимание, подскоки, ходьба перекатом - большой объём за полчаса. Автор настаивает на соблюдении дисциплины. От детей - выполнения. От педагогов- скрупулезности повторения, в том числе в наименовании упражнений. Зарядка, так зарядка. Обезьянка - так никак не бегемот.

Александр Петров, автор методики "Маугли": "Стандартизация при выполнении упражнений приводит к высокой интенсивности занятий. Потому что стандартные упражнения дети легко заучивают. Быстро вспоминают и быстро воспроизводят. Получим результат- в виде физически развитого ребёнка".

По количеству занимающихся детей, а главное результатам, программа уникальна в масштабах всей страны. Ученики "Маугли" ставят рекорды Спартакиады дошкольников - в пять раз превышающие нормы комплекса ГТО у взрослых. Мальчики отжимаются 150, девочки- 170 раз.

Хоть и соответствуют упражнения всем нормам федерального законодательства, пробить бюрократическую стену не под силу даже такому оптимисту. Поэтому от амбициозных целей - внедрить комплекс во все сады и школы России - Александр Петров давно отказался.

Александр Петров, автор методики "Маугли": "Я давно отказался от этой идеи - кому- то что- то доказывать. Единственное, что я могу- это через обучение тренера подготовить как можно больше здоровых детей".