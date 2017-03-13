Паводок: В зоне риска 110 населенных пунктов

В Прикамье в зону возможного подтопления попадает 110 территорий с населением 11,6 тысяч человек, сообщили в МЧС. В ближайшее время будет проверена готовность к весенне-летнему половодью 19 потенциально опасных ГТС прудов и защитных дамб. Для предотвращения образования ледяных заторов будут проведены ледорезные работы на участках реки Тулва у села Барда и реки Усьва в поселке Мыс и поселке Бобровка Чусовского района.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Исходя из наблюдений, сохраняется риск возникновения затороопасных участков в Бардымском, Чусовском и Гремячинском районах. Накануне паводка 2017 года в регионе проведен комплекс мероприятий, направленных на снижение риска воздействия паводковых вод. Также создана группировка сил и средств Пермского края, привлекаемая для выполнения противопаводковых мероприятий, численностью 9375 человек 2070 единиц техники".

Как отмечают в краевом ГУ МЧС, пока основные показатели - снегозапасы, толщина льда, водность рек - близки или ниже среднемноголетних наблюдений. Негативное воздействие паводка будет зависеть от погоды.

В связи с оттепелью прочность льда уменьшилась, поэтому в крае начали закрывать ледовые переправы. Закрыта ледовая переправа Насадка-Мостовая, ранее была закрыта ледовая переправа п. Ильича-Троица. В Прикамье продолжает действовать 10 ледовых переправ.