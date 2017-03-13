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Деньги жителей потратил «на себя любимого»
Гендиректор пермской управляющей компании "Стром" потратил 3 млн 700 тысяч рублей - платежи жителей - на себя любимого. В итоге был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Установлено, что получив от населения денежные средства для оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций, гендиректор УК израсходовал деньги на иные цели. Суд первой инстанции приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, однако Пермский краевой суд смягчил наказание до 90 тыс. рублей в связи со смягчающим обстоятельством - добровольным погашением ущерба.
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