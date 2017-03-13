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«Зеленый патруль» опубликовал экологический рейтинг регионов

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экология

Пермский край вошел в двадцатку самых чистых регионов России. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Экологический рейтинг субъектов РФ». По итогам минувшей зимы в пятерку самых чистых регионов вошли: Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашская Республика, Москва.
В пятерке самых грязных - Республика Бурятия, Еврейская АО, Иркутская, Курганская, Оренбургская. Последние два места в рейтинге занимают наши соседи - Свердловская и Челябинская области. Впрочем, Красноярск был объявлен «зоной экологического бедствия», а Красноярская область стоит на 67-й строчке рейтинга. Пермский край находится на довольно благополучном 20-м месте.

Андрей Нагибин, Председатель Правления "Зеленого патруля": "Проанализировав территориальные схемы обращения с отходами субъектов РФ, которые сегодня находятся в открытом доступе, эксперты "Зеленого патруля" отметили, что на первый взгляд, имеется достаточное количество полигонов твердых коммунальных отходов, имеющих лицензии и включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов. Однако при более подробном анализе документов и выездных проверках, зачастую нами вскрываются печальные факты: объекты не имеют проектов с положительным заключением Государственной экологической и Главной государственной экспертизы, не имеют необходимого технологического оснащения".

Метки: в России, Общество

Опубликовано: 13.03.2017 в 13:06 в рубрике - Новости телеканалов

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