Погодные сюрпризы: чего ждать?

Несмотря на стабильную оттепель, раннего начала паводка в Пермском крае не прогнозируется, уточнили в ГИС-Центре классического университета. Ледовые переправы, конечно, закрываются, но реки еще и не думают вскрываться. Обильного таяния снега также не наблюдается. Для этого несколько дней на улице должно быть плюс десять. На неделе нас не ожидают какие-либо погодные сюрпризы.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Пока на ближайшие 7-8 дней сохраняется преимущественно антициклональная погода, осадков не будет, температура держится выше нормы, но незначительно. Тепло в +10 градусов нам пока не грозит".