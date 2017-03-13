ГТО все возрасты покорны

В Перми вновь сдавали нормы ГТО. Участие в так называемом региональном этапе зимнего фестиваля приняли полторы сотни жителей Прикамья. При этом ограничений по возрасту нет.

Во главе парада - труженик тыла и чемпионка России по лыжным гонкам Любовь Устинова. На счету спортсменки ещё одна победа - Любовь Николаевна самый старший участник «Зимнего фестиваля ГТО».

Возраст - 86 лет - не скрывает, напротив, своей активностью хочет дать стимул сверстницам.

Комплекс нормативов «Готов к труду и обороне» сегодня - самая доступная возможность проявить себя. ГТО - программа физкультурной подготовки в Советском Союзе, основополагающая в системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 год. Сейчас систему возродили. В этом году сдать нормативы и получить золотой, серебряный или бронзовый значок могут россияне любого возраста. По итогам фестиваля знаки отличия не выдают, однако все результаты заносят в автоматизированную систему ГТО. Это даёт возможность автоматически засчитать их впоследствии.

Светлана Высокова, посол ГТО в Пермском крае, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2006 года: "Полноценная программа, которая предполагает оздоровление нашей нации, физическое воспитание, которая направлена на развитие массового спорта".

В списке нормативов «Зимнего фестиваля ГТО» - поднимание туловища, сгибание/разгибание рук, наклон вперёд, а также - для мужчин - рывок гири или подтягивание. Роман Дедов - профессиональный пожарный: физическая подготовка на «отлично», так что быть здесь скорее - дело чести.

Участие в региональном этапе приняли более полутора сотен человек из разных районов края. Впрочем, попробовать получить знак отличия может абсолютно любой житель региона. Для каждого возраста - свои, посильные, нормативы. Узнать всё можно на сайте gto59.ru