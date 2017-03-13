Льготный проезд: Власти пошли навстречу студентам

На мартовском заседании Пермской городской думы депутаты рассмотрят итоговый проект решения администрации краевой столицы, касающийся льготного проезда в общественном транспорте. За последнее время вокруг этого вопроса много шума, но главное – льгота сохраняется. Хотя нет ни региональных, ни федеральных законов, обязывающих это делать.

В памяти валидатора хранится информация о всех поездках, совершенных за смену. На сегодняшний день оборудованы валидаторами и подключены к системе 26 маршрутов. Это примерно 35% всего общественно транспорта. В городской администрации уверяют - до 1 апреля все перевозчики уже будут в системе, тогда она заработает в полную силу. Причем - с поправками.

Городские власти пошли навстречу студенческому сообществу и предложили отменить требование о регистрации в Перми для льготников, то есть купить проездной смогут и иногородние студенты. Кроме того, те, кто пользуются проездными, смогут сами выбрать необходимое количество поездок в месяц - 60, 90 или 120. Решение этого вопроса уже вынесено на рассмотрение Пермской городской Думы, заседание которой состоится 28 марта.

Сергей Ильин, депутат Пермской городской Думы: "Речь идет о сохранении льготного проезда как такового - он в городе сохранен. Я считаю, что мы примем решение, и с 1 апреля все новации заработают. Я лично «за» буду голосовать".

При этом стоит понимать, что введение лимита поездок связано еще и с возможностями бюджета. В 2017 году на эти цели запланировано порядка 400 млн рублей. Увеличение количества поездок приведет и к увеличению затрат. И город будет вынужден снимать деньги с других статей для оплаты перевозчикам субсидий.

Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми: "Это добровольно принятое обязательство города Перми еще в 2009 году. Город не собирается эти обязательства убирать. Мы продолжаем предоставлять возможность льготным категориям граждан пользоваться проездом в общественном транспорте со скидкой в 40%".

Если депутаты Пермской городской думы решение одобрят, то уже в апреле в продаже появятся проездные на 60 поездок - за 720 рублей, 90 - за 1080 и 120 за 1440. При этом у льготников будет возможность пополнить свой электронный документ - на 30 или 60 поездок в месяц.