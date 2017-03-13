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У Пермского УФАС есть серьезные подозрения к ПСК

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Антон Удальев

На специальной пресс-конференции в Пермском управлении ФАС России заявили, что имеют серьезные вопросы к Пермской сетевой компании из-за их расценок за январь-февраль. Есть серьезные подозрения, что ПСК пользуется доминирующим положением и явно завышает тарифы, - сказали в УФАС.

Антон Удальев, и.о. руководителя пермского УФАС России по Пермскому краю: "Есть два дома, которые присоединены к одним и тем же сетям. Один из них получает тепловую энергию по тарифу Пермской сетевой компании, другой дом по тарифу «Т Плюс», который значительно ниже, чем тариф Пермской сетевой компании".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.03.2017 в 11:13 в рубрике - Новости телеканалов

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