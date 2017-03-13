Счета за тепло - откуда такие суммы?

В офисе КРЦ-Прикамье, там сейчас собирают большую часть коммунальных платежей пермяков, аврал. Со свежими платежками в руках люди пришли с одним вопросом – откуда такие суммы? Речь о квитках за тепло и горячую воду. На дворе затяжная оттепель, а в платежках отображен ледниковый период.

Уже несколько недель в квартирах очень жарко. Но за выпущенное на улицу тепло приходится платить по двойному тарифу.

Тамара Ясинская, житель дома по ул. Восстания, 13 г. Перми: "За февраль 4519 рублей. Из 9800 общей суммы, то есть почти 50 процентов. Это возмутительно, за отопление стоимость повышается почти ежемесячно".

Причем эти гигакалории можно не только почувствовать на себе - в квартирах больше 28 градусов, но и увидеть. Последнюю неделю Наталья Репьях обходит каждую квартиру. В руках прибор, который фиксирует точную температуру в помещениях. Норма, в 20 градусов, которые должны быть в комнатах по закону, в это время года превышена на половину.

Наталья Репьях, управляющая ТСЖ «Восстания, 13»: "У нас в норме, которую в день мы должны употреблять, примерно - 8-9 гигакалорий на наш дом. Тогда всем комфортно и стоимость более-менее приемлемая. А сейчас мы видим совершенно другие цифры - 14-15".

С квитанциями и вопросами к Пермской сетевой компании, основному поставщику тепла в дома жителей города Перми и Пермского края, с самого раннего утра пришли десятки человек. У всех один и тот же вопрос - за что такие огромные суммы.

Неля Сусекова, житель г. Перми: "Им наплевать, что на улице весна, они бабахают большое количество лишних гигакаллорий. Все форточки открыты, все балконы открыты, мы задыхаемся, а нам бабахают и бабахают!".

В Пермской сетевой компании такие высокие тарифы объясняют январскими морозами. У них были слишком большие расходы. Уже в следующей квитанции суммы за тепло будут значительно меньше.

Артем Вороненко, официальный представитель Пермской сетевой компании: "Расчет идет по показаниям приборов учета, взят период с 17 января по 17 февраля, а как раз на этот период приходились пиковые морозы. Хвостик февраля, когда наступила теплая погода, в этот расчетный период не попал".

Как один из выходов из ситуации - установить в доме индивидуальный прибор учета. Стоит он больше трех миллионов рублей, но будущая экономия очевидна.