Пермское УФАС стало лидером среди своих коллег по России в целом. Причем лучшим признано дело по не обоснованно завышенным тарифам на тепло в Перми.

В УФАС подвели итоги работы за 2016 год. Пермское УФАС вошло в десятку лучших, заняв 10 место из 84 управлений. Два главных дела, которые отличили Пермский край: первое связано с тарифами на тепло от Т ПЛЮС и ПСК. Второе дело решено в досудебном порядке и связано оно с установкой системы СТРЕЛЕЦ-Мониторинг, якобы МЧС навязывало установить эту противопожарную систему от одного поставщика. На пресс-конференции разговор зашел и о том, какими делами УФАС занимается сегодня. Первое дело связано с закупкой валидаторов в общественный транспорт, второе - с торгами для скорой медицинский помощи.

Антон Удальев, и.о. руководителя пермского УФАС России по Пермскому краю: "Торгов, по результатам которых определены поставщики, не проведено. Нами выдано предупреждение станциям скорой помощи, оно было выдано недавно, мы ждем исправлений. В случае неустранений нарушений будут возбуждены дела в отношении всех станций скорой помощи, которые не провели мероприятия".

За 2016 год количество возбуждаемых дел сократилось в разы. Многие предпочитают решать вопросы в досудебном порядке. Всего за 2016 года УФАС выписано штрафов на сумму 40 млн рублей.