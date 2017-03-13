Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Пермский художник украсил дорожные знаки

Счета за тепло - откуда такие суммы? →

В УФАС подвели итоги работы за 2016 год

Смотреть

УФАС

Пермское УФАС стало лидером среди своих коллег по России в целом. Причем лучшим признано дело по не обоснованно завышенным тарифам на тепло в Перми. 
В УФАС подвели итоги работы за 2016 год. Пермское УФАС вошло в десятку лучших, заняв 10 место из 84 управлений. Два главных дела, которые отличили Пермский край: первое связано с тарифами на тепло от Т ПЛЮС и ПСК. Второе дело решено в досудебном порядке и связано оно с установкой системы СТРЕЛЕЦ-Мониторинг, якобы МЧС навязывало установить эту противопожарную систему от одного поставщика. На пресс-конференции разговор зашел и о том, какими делами УФАС занимается сегодня. Первое дело связано с закупкой валидаторов в общественный транспорт, второе - с торгами для скорой медицинский помощи.

Антон Удальев, и.о. руководителя пермского УФАС России по Пермскому краю: "Торгов, по результатам которых определены поставщики, не проведено. Нами выдано предупреждение станциям скорой помощи, оно было выдано недавно, мы ждем исправлений. В случае неустранений нарушений будут возбуждены дела в отношении всех станций скорой помощи, которые не провели мероприятия".

За 2016 год количество возбуждаемых дел сократилось в разы. Многие предпочитают решать вопросы в досудебном порядке. Всего за 2016 года УФАС выписано штрафов на сумму 40 млн рублей.

Мария Костарева

Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 13.03.2017 в 10:30 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Пермский художник украсил дорожные знаки

В Чайковском состоится Финал Континентального кубка- 2017

Все на митинг

ЦУМ выставили на продажу

Денис Мацуев: «Мчусь в Пермь с особым предвкушением!»

Мир вам: Пенсионерам придется поменять банковские карты

Пожары в Прикамье: смертельная сводка

Детский отдых: пора собирать справки

RBT.RU - Реальный магазин с интернет-ценами

Край обрел христианскую святыню


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермский художник украсил дорожные знаки

Счета за тепло - откуда такие суммы? →

Обратите внимание

в Перми

У Пермского УФАС есть серьезные подозрения к ПСК

Есть серьезные подозрения, что ПСК пользуется доминирующим положением и явно завышает тарифы.
смотреть читать13.03.2017 в 11:13
Метки: в Перми, Общество

Счета за тепло - откуда такие суммы?

На дворе затяжная оттепель, а в платежках отображен ледниковый период...
смотреть читать13.03.2017 в 10:47
Метки: в Перми, Общество

В УФАС подвели итоги работы за 2016 год

Пермское УФАС вошло в десятку лучших, заняв 10 место из 84 управлений.
смотреть читать13.03.2017 в 10:30
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Власть

Пермский планетарий отметил профессиональный праздник

12 марта - Международный день планетариев.
читать13.03.2017 в 09:37
Метки: в Перми, Общество

Вакансии разбираются как горячие пирожки

В феврале центр занятости нашел работу для 1082 пермяков.
читать13.03.2017 в 09:16
Метки: в Перми, Общество

в России

В УФАС подвели итоги работы за 2016 год

Пермское УФАС вошло в десятку лучших, заняв 10 место из 84 управлений.
смотреть читать13.03.2017 в 10:30
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Власть

Семейные рецепты Ларисы Гузеевой

Телеведущая поделилась рецептами не кулинарными, а семейными.
читать12.03.2017 в 16:54
Метки: в России, СМИ, Кино, Общество

Опоздать, но не сдаться!

Без опозданий не случилось бы множества курьезных историй – например, таких, в которые попадали звезды!
читать12.03.2017 в 14:31
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Здравствуй, моя Мурка!

На ТВ начался показ долгожданного сериала «Мурка». Его создателей вдохновила известная песня про авторитетную воровку Марусю Климову.
читать12.03.2017 в 10:14
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Сестры Арнтгольц: Два сапога пара

18 марта сестрам исполняется по 35 лет. Пока сходство им только на пользу!
читать11.03.2017 в 17:09
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

У Пермского УФАС есть серьезные подозрения к ПСКУ Пермского УФАС есть серьезные подозрения к ПСК

Счета за тепло - откуда такие суммы?Счета за тепло - откуда такие суммы?

В УФАС подвели итоги работы за 2016 годВ УФАС подвели итоги работы за 2016 год

Как хорошо уметь летатьКак хорошо уметь летать

Соликамску передали на вечное хранение христианские святыниСоликамску передали на вечное хранение христианские святыни

Пермский планетарий отметил профессиональный праздникПермский планетарий отметил профессиональный праздник

Вакансии разбираются как горячие пирожкиВакансии разбираются как горячие пирожки

Семейные рецепты Ларисы ГузеевойСемейные рецепты Ларисы Гузеевой

Опоздать, но не сдаться!Опоздать, но не сдаться!

Здравствуй, моя Мурка!Здравствуй, моя Мурка!

Сестры Арнтгольц: Два сапога параСестры Арнтгольц: Два сапога пара

Детдомовское прошлое Стаса ПьехиДетдомовское прошлое Стаса Пьехи

Ветер, ветер, ты могуч!Ветер, ветер, ты могуч!

В Полазне состоятся крупные соревнования по спортивной хореографииВ Полазне состоятся крупные соревнования по спортивной хореографии

В Прикамье ожидается усиление ветраВ Прикамье ожидается усиление ветра

Пермский художник украсил дорожные знакиПермский художник украсил дорожные знаки

В Чайковском состоится Финал Континентального кубка- 2017В Чайковском состоится Финал Континентального кубка- 2017

Все на митингВсе на митинг

ЦУМ выставили на продажуЦУМ выставили на продажу

Денис Мацуев: «Мчусь в Пермь с особым предвкушением!»Денис Мацуев: «Мчусь в Пермь с особым предвкушением!»

Мир вам: Пенсионерам придется поменять банковские картыМир вам: Пенсионерам придется поменять банковские карты

Вести-Спорт. ПермьВести-Спорт. Пермь

Пожары в Прикамье: смертельная сводкаПожары в Прикамье: смертельная сводка

Детский отдых: пора собирать справкиДетский отдых: пора собирать справки

Проверка нагрянула неожиданноПроверка нагрянула неожиданно

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru