Ирина Филатова: «Чем дальше от МКАДа, тем ближе к Уралу»
Гость программы "Актуально. PRO Пермь" - адвокат с международной практикой, член Молодежной общественной палаты РФ Ирина Филатова.
"КПРФ - осознанный выбор. Я родилась в семье коммунистов, у меня папа и мама коммунисты, бабушка и дедушка коммунисты, а эта идеология в Сибири, а я из Новосибирска, она особенно важна", - рассказывает Ирина Филатова о партийной составляющей.
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