Ирина Филатова: «Чем дальше от МКАДа, тем ближе к Уралу»

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Фролова

Гость программы "Актуально. PRO Пермь" - адвокат с международной практикой, член Молодежной общественной палаты РФ Ирина Филатова.

"КПРФ - осознанный выбор. Я родилась в семье коммунистов, у меня папа и мама коммунисты, бабушка и дедушка коммунисты, а эта идеология в Сибири, а я из Новосибирска, она особенно важна", -  рассказывает Ирина Филатова о партийной составляющей.

Метки: в Перми, в России, Власть

Опубликовано: 13.03.2017 в 10:24 в рубрике - Новости телеканалов

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