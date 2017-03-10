В Чайковском состоится Финал Континентального кубка- 2017

В Чайковский приедут сборные девяти стран по прыжкам на лыжах с трамплина. Впервые не только в Пермский край, но и в Россию прибывает команда Великобритании. Ранее на финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина поступила официальная заявка от сборной Канады, спортсмены которой никогда не посещали Прикамье. Прибудет на соревнования также сборная Словении. В составе сборной Германии в Чайковский приедет Мартин Хаманн - прошлогодний рекордсмен трамплина, покоривший отметку в 146 метров. Рекорд продержался до января нынешнего года, его побил лидер сборной России Евгений Климов (пермяк в рамках Кубка России покорил отметку в 147 метров).

Финал Континентального кубка- 2017 пройдет в Чайковском 18-19 марта.