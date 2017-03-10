Пермский художник украсил дорожные знаки
Пермский художник Виктор Фрукты украсил цветами дорожные знаки в Перми. Стрит-артист приклеил стикеры на обозначения пешеходных переходов. Теперь розы, мимозы, маки держат в руках идущие человечки. Такие поздравления появились на знаках у ЦУМА, ТЦ Айсберг, в районе ВИТУСА. После появления фото в соцсообществах, на художника обрушился шквал критики. Горожане были возмущены тем, что он испортил дорожные знаки, за это грозит штраф.
Анастасия Малунова, адвокат: "Знак был поврежден не полностью, остался читаемым. В РФ запрещается повреждать знаки, предусмотрена ответственность. Такая ответственность возникает, когда возникает угроза, но знак читаемый, наказания в данном случае не будет".
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