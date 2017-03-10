Все на митинг
18 марта в Перми пройдет митинг-концерт, посвященный празднованию годовщины со дня воссоединения России и Крыма. Перед жителями города в этот день выступит известный певец, композитор, актер, участник шоу "Народный артист" на телеканале "Россия" Алексей Гоман. Мероприятие состоится на Соборной площади. Для зрителей концерта также выступят творческие коллективы из Пермского края, возле Соборной площади будет организована работа сельскохозяйственной ярмарки, где все желающие смогут приобрести продукцию от местных аграриев по ценам производителей.
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