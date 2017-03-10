ЦУМ выставили на продажу
Группа компаний "ЭКС", которая управляет сетью супермаркетов "Семья", выставила на продажу несколько объектов недвижимости, среди которых ЦУМ, два гастронома и магазин "Нива", а также торговый центр в Чусовом. Продажа зданий осуществляется при условии, что продуктовые супермаркеты (если они там есть) остаются на прежнем месте. Известно, что компания решила избавиться от недвижимости и вложить деньги в развитие розничной сети.
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