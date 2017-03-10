Денис Мацуев: «Мчусь в Пермь с особым предвкушением!»

Его игра завораживает и приводит в восторг миллионы слушателей по всему миру, Дениса Мацуева любят и всюду ждут: куда бы ни приехал пианист-виртуоз, залы всегда полны до отказа. Вот и в Перми на именной фестиваль музыканта каждый год билеты заканчиваются за месяц до события.

Полный зал - и после каждого выступления несмолкаемые овации и цветы. Именной фестиваль Дениса Мацуева каждый год становится одним из главных событий в музыкальной жизни Прикамья. Его уже в седьмой раз проводит Пермская краевая филармония. В свою очередь, сам Денис Мацуев не устает признаваться в любви пермской публике.

Денис Мацуев: "У нас очень дружеские, я бы сказал любовные отношения с моей дорогой любимой пермской публикой, я всегда мчусь сюда с особым предвкушением".

В первый вечер фестиваля прозвучала симфония номер 40 Моцарта в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского.

Во втором отделении этот же оркестр исполнил концерт номер три для фортепиано с оркестром Бетховена и концерт номер два Щедрина. Солировал Денис Мацуев.Один из самых востребованных сегодня и в России и за рубежом музыкантов, Денис Мацуев много времени отдает общественной деятельности. Вот почему, как и все 7 лет существования фестиваля, в Органном зале - гала-концерт юных музыкантов Пермского края - стипендиатов фонда «Новые имена». А вечером в Большом зале филармонии - заключительный концерт, посвященный джазу - любимому увлечению Дениса Мацуева. Вместе с ним в этот вечер на сцене сыграли победители телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица».