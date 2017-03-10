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Мир вам: Пенсионерам придется поменять банковские карты

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мир

Пенсионерам придется сменить свои банковские карты. В Перми стартовал официальный выпуск пенсионных карт Национальной платежной системы "Мир". Первые уже вручены.

Карта "Мир" выпускается в рамках одноименной национальной платежной системы. Необходимость в ее создании возникла в 2014 году, когда из-за санкций против России Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты ряда российских банков. Чтобы смягчить процесс, переход на карты "Мир" проводится поэтапно.
Станислав Аврончук, управляющий Отделением ПФР по Пермскому краю: "Сегодня на территории Пермского края более 500 тысяч пенсионеров получают пенсии через кредитные организации. Это примерно 60% от всех получателей пенсий. Никто не будет срочно заменять им действующие карты на новые - все будет проходить в рабочем порядке. По мере истечения срока действия карт других платежных систем, пенсионерам будут выдаваться карты "Мир". Этот процесс может занять два-три года".

Метки: в Пермском крае, Общество, Деньги

Опубликовано: 10.03.2017 в 15:16 в рубрике - Новости телеканалов

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