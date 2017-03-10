Пожары в Прикамье: смертельная сводка
В Пермском крае сгорели жилые дома в Пермском и Куединском районах, на пожарах погибли три человека.
Евгений Богомолов, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю: "7 марта в п.Лобаново мужчина из-за неосторожности при курении отравился продуктами горения. Он эвакуирован . 7 марта в частном доме на пожаре еще погибли 2 человека. На момент пожара в доме находились три человека. Жена хозяина успела выбежать. Двое человек не успели. Был взрыв газового баллона. В Кукуштане в трехквартирном доме произошел пожар из-за неосторожности при курении. Погибла хозяйка квартиры. В Пермском районе из-за неосторожности при курении на пожаре сын хозяйки квартиры получил ожоги 60% тела 1 и 3 степеней".
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