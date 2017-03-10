Детский отдых: пора собирать справки
В Перми началась подготовка к летней оздоровительной кампании. В этом году формы получения бюджетной поддержки остаются традиционными. Это компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, сертификат на оздоровление и отдых детей. Не изменились и подходы к оказанию бюджетной поддержки: как и в прошлом году, размер поддержки предоставляется в зависимости от величины среднемесячного дохода, либо социального статуса семьи. Заявления на получение компенсации в департаменте социальной политики администрации города принимаются до 30 июня. Пункты выдачи сертификатов откроются в начале апреля.
Администрация города Перми: "В этом году по региональному законодательству несколько изменились правила получения сертификата и компенсации. В 2017 году бюджетная поддержка предоставляются только детям, имеющим постоянную регистрацию на территории города Перми. Родителям необходимо заранее озаботиться наличием подтверждающего документа и своевременно обратиться в миграционную службу, поскольку сроки изготовления таких справок составляют до 30 дней".
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