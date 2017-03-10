RBT.RU - Реальный магазин с интернет-ценами

Реальный магазин с интернет-ценами - именно так позиционирует себя салон бытовой техники и электроники РБТ. Торговая сеть с многолетней историей насчитывает 65 магазинов в 45 городах России. Сегодня РБТ открылся и в Перми.

Михаил Оболдин, директор магазина бытовой техники и электроники «www.RBT.ru” в городе Перми: "Для наших клиентов мы действительно подготовили хорошие скидки в честь открытия, праздничную программу, подарки, хорошее настроение. Компания РБТ - это крупнейшая компания на рынке Урала, Поволжья и Сибири. Компания насчитывает многолетнюю историю еще с довоенных времен".

История компании началась в 1930 году с артели, где ремонтировали часы и фотоаппараты, духовые инструменты и велосипеды, подковывали лошадей и изготавливали никелированную посуду. Но время не стоит на месте, и сегодня на прилавках уже сложная бытовая техника - например, телевизор андройд от Sony, который работает как полноценный компьютер.

Телефоны, теле-видео-аудио аппаратура, автомобильная техника, товары для ухода за телом - ассортимент магазина насчитывает более 44 тысяч единиц техники. В самом магазине вся техника расположена четко по категориям. К примеру, если вы выбираете кухонную плиту, здесь же к ней можно подобрать и вытяжку, и форму для запекания и даже скалку.

Сравнить цены интернет-магазина с реальными, посмотреть, потрогать и, конечно, протестировать всю технику можно в гипермаркете «Виват». С 9 по 12 марта всем посетителям здесь обещают скидки и подарки.