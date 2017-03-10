Край обрел христианскую святыню

Пермский край обрел великую христианскую святыню. В Соликамске в Свято-Троицкий мужской монастырь привезены на вечное хранение и на данный момент выставлены для всеобщего обозрения фрагмент шипа тернового венца Иисуса Христа и часть его туники. Ранее они находились в Парижском соборе Нотр-Дам, куда попали еще в 13 веке, и все это время привлекали паломников со всего мира.

Зосима, архиепископ Соликамский и Чусовской: "Такие святыни имеют огромное значение для духовного укрепления верующих людей. Это не просто материальные вещи, они несут великую благодать - они заряжены силой Божьей. Вольно, невольно человек может просто подойти, но эти святыни воздействуют на душу человека".