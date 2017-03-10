В Перми начались продажи нового «Тигуана» от компании «Фольксваген».

Из всего модельного ряда «Фольксваген» взгляд невольно останавливается на новом «Тигуане». О новом «Тигуане» менеджеры в салоне теперь могут рассказывать особенно долго, и значительную часть этого времени занимает простое перечисление предустановленных опций. Вторая серия автомобиля похожа на своего предшественника разве что только названием.

В отличие от своего предшественника новый «Тигуан» стал на 6 сантиметров длиннее и на 3 сантиметра шире. Казалось бы, немного, но если присмотреться, это абсолютно новый автомобиль. И совершенно новый уровень комфорта для пассажиров заднего ряда сидений. Пассажир с 2-метровым ростом разместится вполне комфортно.

При этом с момента появления нового «Тигуана» на дорогах России у многих потенциальных покупателей сложилось мнение, что стоит он чрезмерно дорого. Все до тех пор, пока не начинаешь всматриваться в комплектацию, ведь даже минимальный ценник здесь включает в себя то, что раньше могли позволить себе только автомобили представительского класса. В первую очередь забота о безопасности и комфорте водителя и пассажиров.

Евгений Клименко, руководитель отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»: "В базовой версии автомобиль стоит 1 миллион 459 тысяч рублей, при этом мы получаем систему контроля дистанции и аварийного торможения с активным радаром, трехзонный климат-контроль, 17-е легкосплавные диски, сенсорную аудиосистему, беспроводное соединение с мобильным телефоном".

К этому стоит добавить и то, что новый «Тигуан» при этом может быть очень разным. Есть городские переднеприводные кроссоверы, есть «заряженные» внедорожные комплектации, мощность двигателя в которых может доходить до 240 лошадиных сил. Вот и для первых покупателей выбор оказывается очевидным - больше багажник, больше места в салоне, а все, что только может быть в современном автомобиле, уже присутствует.