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Мусульманский мир: В Перми пройдет конкурс чтецов Корана
Глава региона открыл в Перми масштабный и уже традиционный – 7-й по счету – межрегиональный форум «Мусульманский мир». Мероприятие недаром каждый год посещает верховный муфтий мусульман России Талгат Таджуддин. 20 тысяч участников – обычная статистика. Прибавьте еще многочисленных гостей, среди которых представители всех основных конфессий, ведь форум почти сразу расширил свои рамки далеко за пределы религии.
Музыкальный инструмент под названием «дойра» славится звонкостью и чистотой звучания. Услышав эти звуки, представители узбекской диаспоры начинают танцевать.
Джахангир Джалолов, руководитель узбекской диаспоры в Пермском крае: "Танцем мы показываем, что открыты для всех, приходите, объединяйтесь - будьте едины!".
Форум «Мусульманский мир» - повод для уже традиционной встречи представителей духовного управления мусульман России и края с региональной властью. Сегодня в Прикамье более 150 тысяч человек исповедуют ислам.
Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Позвольте поприветствовать вас на форуме мусульманской культуры «Мусульманский мир», который позволяет нам всем лучше понимать друг друга, вместе помогает развивать и укреплять наш край".
В работе форума ежегодно участвуют около 20 тысяч человек плюс гости. Обсуждения и дискуссии дополняют мастер-классы по приготовлению мусульманских блюд - ведь у многих познание мусульманского мира начинается, к примеру, с шурпы. Здесь попробовать приготовить её может каждый. Кроме того, все районы, где живут мусульмане, демонстрируют предметы своей гордости.
Талгат Сафа Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий: "Конференции, семинары и даже по чтению Корана конкурс. Это продолжение той доброй традиции, которую заложили 7 лет назад".
Каждый может попробовать прочесть записи 11-го века, сделанные на телячьей коже. Или рассмотреть в деталях Коран Надир-шаха, иранского правителя начала 18 века, который в 19-м продублировали для потомков. На ярмарке есть уникальная возможность почитать Коран - издания разных лет - в том числе 1790 года. Всё это можно взять в руки. Единственный экземпляр, который в руки на дают – это миниатюрное издание Корана, которому примерно 125 лет.
Развитию духовности в Прикамье способствуют и пермские нефтяники. «Лукойловцы» постоянные партнеры форума.
Владимир Жуков, депутат Законодательного собрания Пермского края, советник представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Предприятия группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае традиционно поддерживают это мероприятие. Наша задача - создать комфортные условия для представителей всех конфессий".
Форум «Мусульманский мир» будет работать 4 дня - посетить его может любой желающий, вне зависимости от вероисповедания.
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