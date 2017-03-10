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← «Катенька» и другие: «Денежные» дамы всего мира

По следам раскопок: общественники вооружились рулетками

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рулетка

В Перми стартовали дорожные рейды. Специалисты мэрии и общественники начали с мест раскопок. Это настоящий бич, когда владельцы подземных коммуникаций после аварийных работ бросают в плачевном виде и тротуары, и проезжую часть. 

Проверить состояние городских дорог после раскопок сетевых компаний взялись пермские общественники. Масштаб проблемы становится понятен уже после первого «рейда» совместно с представителями городской администрации.

Михаил Борисов, куратор федерального проекта «УРБАНиЯ» в г. Перми: "Здесь мы видим укладку плит, укладку керамзита. И соответственно, как видите, разрушение дальше продолжается".

Власти районов знают проблемные точки, а общественники «замеряют» каждый метр испорченной дороги. Все неровности документируются и уже потом составляется акт, который отправят в городскую прокуратуру. А это уже весомый аргумент, чтобы заставить сетевые компании убирать за собой.

Власов

Александр Власов, и.о. главы Ленинского района г. Перми: "Администрация города потратила глобальные бюджетные средства на ремонт автомобильных дорог. Те участки, которые мы отремонтировали сплошным перекрытием, мы осуществляем контроль и будем более жестко требовать с сетевых компаний восстанавливать эти участки".

раскопки

Совсем недавно на улице Монастырская была новая дорога и целый тротуар. Теперь здесь - место раскопок. По распоряжению главы города именно такие места должны приводить в порядок сами владельцы сетей. Срок для центра города 1 мая, а для всех остальных территорий - 1 июня.

На сегодня в городе больше двухсот раскопок, часть из них находится на проезжей части. Зимой их закрывали временными конструкциями, в весенний период подрядным организациям сетевых компаний их предстоит привести в нормативное состояние. Усилить контроль потребовал глава Перми Дмитрий Самойлов.

Дашкевич

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми: "Возникает проблема с проезжей частью. Составляется протокол и нами, и ГИБДДД, и вполне возможно прокуратурой об устранении этих вещей. Соответственно, если она не устраняется, включается счетчик и предприятие начинает штрафоваться".

Всего с начала 2017 года сумма начисленных штрафов в городе Перми уже составила более 400 тысяч рублей.

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 10.03.2017 в 10:24 в рубрике - Новости телеканалов

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