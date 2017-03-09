«Катенька» и другие: «Денежные» дамы всего мира

В Пермской галерее туфельки открылась новая выставка, посвященная Международному женскому дню, "Деньги о женщинах, женщины о деньгах". Особенную коллекцию банкнот представил пермяк Николай Шафранский.

Сезария Эвора - знаменитая на весь мир певица с островов Зеленого Мыса. На сцену она всегда выходила босиком, отдавая дань бедности, в которой жили ее земляки. В 2008 году Сезария Эвора выступала в Перми. Ее невероятный голос навсегда запомнил пермский коллекционер Николай Шафранский.



Николай Шафранский, коллекционер: "Она успела завоевать Гремми, она стала очень знаменитой, она заработала более 50 млн долларов. Весь остров, а остров был довольно нищий, жил за счет налогов, которые платила она. И все эти 50 млн она потратила на начальное образование и на здравоохранение на острове. В благодарность за всё, жители острова выпустили денежные купюры с изображением великой певицы.

Деньги привлекательны сами по себе, но деньги с изображениями женщин - вдвойне привлекательны, говорит коллекционер. Таких дам, оставивших яркий след в истории и занявших почетное место на банкнотах, в копилке Николая Шафранского более шести сотен.

Николай Шафранский, коллекционер: "Банкноты более 50 стран, к сожалению, среди этих стран нет России и СССР, кроме знаменитой "Катеньки".

Банкнота, названная в народе ласково "Катенька", выпущена в 1910 году. Императрицу нарисовал на ней художник экспедиции заготовления ценных бумаг Заренш. Эту купюру пермский коллекционер называет шедевром изобразительного искусства. С этой банкноты у коллекционера и возник вопрос, а вообще в мире есть где-то еще изображение женщин на деньгах.

В преддверии международного женского дня вдохновиться прекрасными образами на купюрах можно в галерее Туфельки. Выставка "денежных дам" продолжит свою работу до 15 апреля.