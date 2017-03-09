«Дефилировать по-советски»
В Перми открылась выставка, посвященная истории пермского дома моделей. 35 уникальных снимков из государственного архива Пермского края - а на них наряды, актуальные по сей день.
Подчёркнутые линии и "могучие" плечи - по научному этот силуэт называется перевернутый треугольник, к нему шли широкие ремни и пояса. Всё это, а также бесчисленные карманы, рукава "летучая мышь", и ультрамодные в то время бананы, более чем наглядно демонстрирует фотовыставка "Дефилировать по-советски".
Юлия Папушина, автор идеи и организатор выставки "Дефилировать по-советски": "Во всяком случае то, что мы здесь видим - это совершенно точно не массовый пошив, это так называемая подиумная мода, которую я бы сравнила с так называемой высокой модой".
Как и сейчас, мода высокая отличалась от повседневной. В то время её демонтировали девушки, у которых параметры были далеки от идеала 90Х60Х90. Да и сама одежда - в основном пуховики, телогрейки и рабочая униформа. Тем не менее с исторической точки зрения эти предметы гардероба представляют огромную ценность, поэтому и хранятся их фото в основном в архиве Пермского края.
Андрей Кудрин, заместитель Директора по развитию государственного архива Пермского края: "То, что продавалось в магазине, не всегда удовлетворяло вкусу. Стремление проявить индивидуальность скрывалось".
Все эти фотографии - живые. Они были изданы в 80-е годы в "Вечорке". Фотограф Анатолий Зернин - автор почти всех этих публикаций. Работа именно над этими фото приучила его быть дисциплинированным.
Анатолий Зернин, фотограф: "Я ведь должен плёнку проявить, напечатать. Это был труд с колесом, завтра мой снимок никому не нужен. Из семи щелчков один у меня уходил в дело".
Выставка моды 80-х этой весной актуальна как никогда. Судя по модным показам ведущих мировых дизайнеров, нас ждет масштабное модное путешествие во времени на 30 лет назад как раз в 80-е.
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