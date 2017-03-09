Анатолий Заболоцкий: «Любимые места - вся Россия»

В Пермской художественной галерее открылась выставка знаменитого кинооператора и фотохудожника Анатолия Дмитриевича Заболоцкого. Наибольшее признание пришло к Д. Заболоцкому после фильмов В. Шукшина "Печки-лавочки" и "Калина красная". Свое неповторимое слово сказал Анатолий Дмитриевич и в художественной фотографии, которой посвятил более 40 лет.

Знаменитый кинооператор и фотохудожник, творчество которого причисляется к золотому фонду культуры России. Анатолий Заболоцкий участвовал в создании 15 художественных и 8 документальных фильмов. Наибольшее признание пришло к мастеру после фильмов Шукшина "Печки-лавочки" и "Калина красная".



Художественной фотографии Анатолий Дмитриевич посвятил более 40 лет. В Пермской художественной галерее открылась его персональная выставка "Жизнь подарила увидеть…", в которой представлено 450 авторских произведений. Русский Север, побережье Белого моря, горный Алтай, Хакасия и Тыва, побережье Ледовитого океана на крайнем северо-востоке Якутии, Байкал и Лена, Русская равнина и Урал.

Анатолий Заболоцкий, фотохудожник: "Любимые места у меня - вся Россия. Люблю ту, которая на душу, не показная, а такая как поэзия".

Особый интерес вызывают документальные фотографии, сделанные во время съемок фильмов, а также портреты известных деятелей отечественной культуры.

Путешествие на Камчатку - одна из последних поездок, представленных на выставке Анатолия Дмитриевича. Чтобы добраться до этих медведей, Заболоцкий потратил целых три года. На фотографиях они кажутся добрыми и даже улыбающимися мишками, но на деле это было совсем не так, рассказывает фотохудожник.

Анатолий Заболоцкий, фотохудожник: "Пот на затылке даже выступает от того, когда видишь его близко, особенно впервые".

В начале 2016 года значительную часть своей уникальной фотоколлекции, более 500 работ, Анатолий Дмитриевич передал в дар Пермской художественной галерее. Посмотреть персональную выставку знаменитого кинооператора здесь можно до конца месяца.