Зрители помогли театру с покупкой рояля

Пермский Театр-Театр давно вышел за рамки драматического репертуара и последние десять лет ставит еще и музыкальные спектакли. Сейчас в афише можно встретить 9 мюзиклов, а впереди еще много новых постановок. Хороший рояль просто необходим.

Две недели в пути - и вот всего за пятьдесят девять секунд 700-килограммовый рояль всемирно известной фирмы Petrof поднялся на Большую сцену пермского театра и занял здесь свое почетное место.

Павел Тарасов, специалист по обслуживанию и продаже музыкальных инструментов: "Мы не просто поставили один из концертных роялей, который стоит на фабрике. Представители театра выбрали то, что им показалось с более красивым звуком, насыщеннее, рояль и пианино даже при наличии двух трех одинаковых моделей звучание разное".

Специалисты Пермского академического театра- театр сами выбирали рояль на фабрике в Чехии. По словам руководства театра, они "поскромничали" в выборе музыкального инструмента и взяли рояль средней стоимости - за восемь миллионов рублей. Часть средств на его приобретение собрали зрители в ходе акции "Рояль в подарок".

Анатолий Пичкалев, директор Пермского академического Театра - Театра: "Конечно, этой суммы не хватило купить рояль, но само желание подключиться к этой акции - это замечательно. В нашем драматическом театре рояль вроде бы как и не уместен, но вы знаете, что половина спектаклей у нас сейчас музыкальные".

До этого в музыкальных спектаклях звучал рояль "Москва", которому уже 36 лет. Но он останется в театре и со сцены переедет в фойе. Услышать новый инструмент пермяки смогут уже 14 марта - на юбилейном вечере Пермского академического Театра - Театр, где для зрителей сыграют Максим Дунаевский, Даниил Крамер, Лора Квинт и другие композиторы, работавшие в разное время с Театром - Театром.