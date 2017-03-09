В 7-й гимназии прошел День открытых дверей

Концерты, мастер-классы, импровизированный музей и даже ярмарка, где можно было отведать пончиков и посмотреть на игрушки, сшитые руками детей. В Пермской гимназии номер 7 прошёл день открытых дверей. Все средства, вырученные от продажи своих работ школьники решили передать Фонду ДЕДМОРОЗИМ. Сколько денег собрали?

Вода, краситель, шипучая таблетка и уксус. И получается настоящее извержение вулкана. Всё это безопасно для здоровья, потому что в роли заправских химиков - первоклашки на Дне открытых дверей гимназии номер 7.

Устраивать Дни открытых дверей уже стало доброй традицией для современных и продвинутых школ. Обычно это небольшие экскурсии для будущих школьников и их родителей. Но в этой гимназии всё не так.

Дмитрий Поносов, директор Гимназии №7: "Самое главное в любой школе - это среда, и когда мы приходим в гимназию, здесь должна быть насыщенная среда. И вне уроков тоже должна быть деятельность, которая приносит пользу".

Презентовать учебное заведение было решено через учеников. В этой связи каждый класс приготовил различные мастер-классы и интересные презентации.

Активными участниками дня открытых дверей стали не только учителя и школьники, но и их родители. Некоторые сами устраивали мастер-классы, а другие пекли пирожные, печенье и кексы.



Выпечка и поделки продавались в этот день не за рубли, а за дары. Курс на сегодняшний день "Один дар равно один рубль". По решению администрации школы все собранные деньги пошли на благотворительность больным детям. По итогам дня в фонд ДедМорозим и Берегиня было перечислено чуть более 105 тысяч рублей.