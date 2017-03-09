Юные сказочники поделились солнцем

В Перми прошла презентация книги с очень теплым названием "Кусочек солнца". Издание это необычное, публикуется впервые. Всё дело в том, что книга создана детьми и для детей. В сборник вошли работы 11 ребят, самому юному исполнилось всего 9 лет.

Алексей и Матвей Крюковы, возможно будущие пермские Братья Гримм или братья Стругацкие, пока не определились с выбором профессии. Однако первый рассказ юных сказочников о добром Кощее напечатан в соавторстве.

Алексей и Матвей Крюковы: "Решили подумать, как это можно Кощея сделать добрым - и пришли к выводу, что если он умоется и причешется, то он будет добрым".

Книга, созданная детьми для детей, выпущена впервые в Перми. Теплое название - "Кусочек солнца" таит в себе десятки добрых детских рассказов от одиннадцати юных творцов. Презентация книги совпала со значимым для ребят с еще одним значимым праздником, международным днем писателя.

Авторов в книге представляет Андрей Зеленин, который является соавтором всех детских работ. Клуб писателей в Кузьминке существует уже 9 лет, именно там детский писатель делится с ребятами опытом и учит игре "в сказку".

Андрей Зеленин, детский писатель: "Я благодаря им сохранил свое детство. Я и так внутри не совсем взрослый человек, как ребенок. Но я благодаря им не постарел".

Писатель-наставник проводит групповые и индивидуальные занятия. Это и игры со словами, и погружение в воображаемые ситуации, и выдумка сказочных персонажей.



Свою первую книгу юные писатели торжественно вручили школьникам, которые пришли на презентацию. Несколько экземпляров "Кусочка солнца" любители детских сказок могут найти в читальном зале библиотеки Кузьмина.