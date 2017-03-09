Нужны волонтеры!
В Перми стартует набор волонтеров для участия в параде Победы. Лучшие волонтеры смогут не только стать участниками главных событий города, но и отправиться на парад в Москву или Севастополь. Стать участником движения могут молодые люди старше 16 лет. Для "новобранцев" состоятся специальные краткосрочные обучающие семинары и мастер-классы. Чтобы принять участие в торжественных событиях, необходимо заполнить анкету волонтера и выслать ее на почту. Набор продлится до 1 апреля, после чего начнутся организационные встречи и репетиции. Дополнительную информацию можно найти на сайте gorodperm.ru.
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