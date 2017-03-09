В Перми отремонтируют железнодорожный вокзал

В Перми начнут ремонт вокзала «Пермь-2». Компания «РЖД» выберет подрядчика, который проведет ремонт здания. До конца 2017 года рабочие должны будут реконструировать помещения детской и воинской комнат, а также провести электромонтажные и сантехнические работы. Цена контракта составляет 1, 6 миллионов рублей. Напомним, что с ноября 2016 года ремонтируют еще и пешеходный тоннель вокзала. К концу 2017 года в переходе должны сделать новые полы, отремонтировать потолки и заменить ступени.