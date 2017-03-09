Пермский край присоединился к акции "8 марта в каждый дом!", которую проводят полицейские. Задача - укрепление доверительных отношений между полицией и обществом. Открыли акцию в Перми учащиеся подразделений школы с допрофессиональной и военной подготовкой 136 им. Якова Вагина. Курсанты маршем выстроились в большую восьмерку на школьной территории и проскандировали "Поздравляем!"