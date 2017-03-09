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← Три дня с Денисом Мацуевым

В Перми открывается форум «Мусульманский мир»

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мир

В Перми пройдет межрегиональный форум "Мусульманский мир". Мероприятие состоится  при поддержке администрации Перми. Будет организована ярмарка товаров и услуг,  связанных с культурой мусульман,  запланированы выступления национальных творческих коллективов. Также состоятся кулинарные мастер-классы с дегустацией блюд национальных кухонь. Гостям форума будет предложено попробовать костыбый, разварную баранину с кускусом и овощами, пахлаву с медом и грецкими орехами, холодный чай по-узбекски и другие блюда. Выставка пройдет с  9-12 марта на площадке выставочного объединения "Пермская ярмарка".

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 09.03.2017 в 12:49 в рубрике - Новости телеканалов

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