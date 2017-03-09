В Перми открывается форум «Мусульманский мир»
В Перми пройдет межрегиональный форум "Мусульманский мир". Мероприятие состоится при поддержке администрации Перми. Будет организована ярмарка товаров и услуг, связанных с культурой мусульман, запланированы выступления национальных творческих коллективов. Также состоятся кулинарные мастер-классы с дегустацией блюд национальных кухонь. Гостям форума будет предложено попробовать костыбый, разварную баранину с кускусом и овощами, пахлаву с медом и грецкими орехами, холодный чай по-узбекски и другие блюда. Выставка пройдет с 9-12 марта на площадке выставочного объединения "Пермская ярмарка".
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