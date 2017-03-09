Три дня с Денисом Мацуевым

Фестиваль Дениса Мацуева - это всегда большое музыкальное и долгожданное событие. Пианиста - виртуоза очень любят в нашем крае. В этом году Денис Мацуев решил провести фестиваль специально в праздничные дни 8марта, несмотря на то, что график артиста расписан на 5 лет вперед.

Фестиваль начался с мастер-классов по баяну, аккордеону и других инструментов от ведущих специалистов Московского института музыки имени Шнитке и Консерватории имени Чайковского. Мероприятия организованы благотворительным фондом Дениса Мацуева "Новые имена". Участие в них принимают 123 одаренных ребенка - все они прежде прошли отбор.

Вечером в Большом зале филармонии прошел большой симфонический концерт с участием Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского. 8 марта в концерте вместе с оркестром и маэстро Мацуевым сыграли молодые музыканты, лауреаты международных конкурсов. Закрытие фестиваля посвящено джазу. В этом концерте примут участие победители Всероссийского конкурса "Синяя птица" телеканала Россия 1. А еще свой концерт для фортепиано с оркестром впервые сыграет юный пианист и композитор Сандро Небиеридзе - ему всего 16 лет.