Успеть позвонить: Горячая линия прокуратуры
Пермяки могут пожаловаться на грязные дворы и нечищеные крыши. Прокуратура проводит «горячую линию» по вопросам содержания придомовых территорий, улично-дорожной сети. Сообщить о фактах несвоевременной уборки с крыш снега и льда, свалок мусора и другим вопросам, пожно по телефону 217-51-22. Звонки принимаются 9 марта с 16 до 17 часов.
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